انخفاض سعر صرف الليرة التركية لتتجاوز مستويات الـ14 ليرة / دولار

الليرة التركية مقابل الدولار

المستقلة /- هوت الليرة التركية مرة أخرى لتتجاوز مستويات الـ14 ليرة / دولار لتقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق من جديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

ونزلت الليرة التركية خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستويات 14.20 ليرة / دولار بتراجع بلغت نسبته حوالي 4% لتقترب من مستوياتها التاريخية أمس الإثنين.

وكانت الليرة التركية نزلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات أمس بعد التراجع في حدود 7% وصولا إلى مستويات 14.66 ليرة / دولار.

إلا أن البنك المركزي التركي أعلن تدخله للمرة الرابعة خلال أقل من أسبوعين، وذلك دعما لليرة التي تسجل أسوء أداء في تاريخها على الإطلاق.

ونجحت الليرة التركية في تعويض جانبا كبيرا من خسائرها القياسية عقب قرار المركزي التركي بالتدخل المباشر في سوق الصرف.

وانهت الليرة التركية تعاملات أمس الإثنين عند مستويات 13.795 ليرة/ دولار لتسجل ارتفاعا بفعل فاعل مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعات قياسية مقابل الليرة المترنحة.

و قرر البنك المركزي التركي أمس الإثنين التدخل في أسواق الصرف مرة أخرى منذ أعلن عن قرار قرار التدخل المباشر لمنع انهيار الليرة.

وأعلن البنك المركزي التركي تدخله المباشر في سعر النقد الأجنبي، منذ أيام مبررًا ذلك بأنه يحاول السيطرة على تشكلات أسعار الصرف غير الصحية.

ويترقب المستثمرون قرارا حاسما من المركزي التركي الأسبوع الجاري بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بان يتجه المركزي إلى خفض جديد لمعدلات الفائدة، وهو ما قد يزج الليرة إلى تجاوز مستويات الـ15.

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