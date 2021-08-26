انخفاض اسعار النفط وسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب

المستقلة/- انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب مع فرض مزيد من القيود للحد من الإصابات بفيروس كورونا.

ونزل خام برنت 45 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولارأمريكي للبرميل بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة يوم أمس الأربعاء.

وتراجع سعر النفط الأمريكي 55 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 67.81 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتثير حالات التفشي الجديدة التي يغذيها نوع دلتا من فيروس كورونا مخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم، مما يضرب الطلب على النفط والسلع الأخرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة (EIA) إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، بينما زاد الطلب الإجمالي على الوقود إلى أكبر حد منذ مارس/ اذار 2020 ، مما يساعد على تعزيز الأسعار بنحو 10٪ حتى يوم الأربعاء.

وقال “إدوارد مويا” كبير المحللين في أواندا في مذكرة، إن “السحب الرئيسي من مخزونات النفط الامريكية كان أنباء سارة لكن التراجع الحاد في صادرات الخام وضعف الطلب على وقود الطائرات حال دون زيادة الأسعار”.

وحققت الاسعار بعض المكاسب هذا الأسبوع بسبب انقطاع كبير للانتاج في المكسيك، حيث أدى حريق يوم الأحد في منصة بحرية إلى مصرع خمسة عمال على الأقل وتسبب في توقف ما يزيد قليلاً عن 400 ألف برميل يوميًا من الإنتاج.

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