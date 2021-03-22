انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات الاثنين

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين، رغم تراجع سعر الدولار الأمريكي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1738.10 دولار للأوقية.

 

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1740.36 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 91.73 بعد أن كان مرتفعاً عند 92.15 في وقت سابق من التعاملات.

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