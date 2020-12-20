امانة بغداد تعيد العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي في البوعيثة

المستقلة / – افتتحت أمانة بغداد اكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مشروع البوعيثة بجانب الكرخ.

وقال معاون مدير دائرة المجاري في الامانة حيدر عادي نايف في تصريح لصحيفة »الصباح» تابعته المستقلة: انه تم افتتاح مشروع محطة البوعيثة الذي سبق ان انجزت تصاميمه من قبل شركة (دفرمنت) الفرنسية، ويعد من المشاريع المهمة في العاصمة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها ثم طرحها الى نهر دجلة مجددا.

واوضح ان هذا المشروع تم ايقاف العمل به منذ العام 2007 اي لمدة 15 عاما وحتى الان نتيجة اعمال التخريب والاهمال التي تعرض لها، لكن العمل بدأ بتأهيله منذ عام مع وجود توقفات بالعمل بسبب جائحة كورونا.

وبين نايف أن الملاكات الفنية والهندسية التابعة للامانة عملت بجهود استثنائية بدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتأمين التخصيصات المالية، فضلا عن تأمين المنطقة من اجل اعادة تأهيل المشروع الذي يقلل نسبة التلوث في جانب الكرخ بنسبة 47 بالمئة، وتم انجاز العمل به مؤخرا من قبل احدى الشركات المحلية ودخل الخدمة بطاقة تصميمية تبلغ 205 الاف متر مكعب يوميا بكلفة تجاوزت اكثر من 38 مليار دينار.

واضاف أن المشروع يعد الأكبر في بغداد بعدد محطاته والاحواض ويتكون من ست مراحل؛ وهي استقبال المياه ومعالجتها في الاحواض الواقعة بالبداية والنهاية، ومحطتان للضخ ومحطة واحدة K1 ثم تنقيتها بأحدث المكائن والمعدات ومن مناشئ عالمية رصينة.

واشار الى تأهيل خط المجاري الرئيس حاليا في شارع ابي ذر الغفاري مع اربعة مواقع اخرى في قاطعي بلدية الصدر الاولى والثانية الذي يصل طوله بين 800 – 900 متر، وبجهود استثنائية من قبل الملاكات الفنية والهندسية في الامانة، إذ تم تأهيل التخسفات الحاصلة في الخط بعمق 6 أمتار، ومد انبوب بطول 450 مترا وقطره 600 ملم، وقد تم انجاز 300 متر من اصل 450 مترا بسبب تقادمه وما زال العمل جاريا به.