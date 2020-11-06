اليوم الجمعة .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار وبعض العملات، فضلا عن المعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الجمعة، (6 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 125,500
سعر شراء الدولار 124,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 118,17 دولار
الأسترليني : 100 باوند 131,37 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 844,55 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1938,77$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 39,94 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 37,77 دولار
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