اليوم الجمعة .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

سعر صرف الدولار

المستقلة  / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار وبعض العملات، فضلا عن المعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الجمعة، (6 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 118,17 دولار

الأسترليني : 100 باوند 131,37 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 844,55 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1938,77$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 39,94 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 37,77 دولار

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