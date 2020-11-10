اليوم الثلاثاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة/ – تشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.

 

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 118,32 دولار

الأسترليني : 100 باوند 131,80 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 822,30 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1881,66$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 41,95 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 39,70 دولار

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