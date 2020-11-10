اليوم الثلاثاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
المستقلة/ – تشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.
أسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 125,500
سعر شراء الدولار 124,500
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 118,32 دولار
الأسترليني : 100 باوند 131,80 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 822,30 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1881,66$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 41,95 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 39,70 دولار
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