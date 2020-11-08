اليوم..أول طرح عام لـ صندوق استثمار عقاري في بورصة دبي

اليوم..أول طرح عام لـ صندوق استثمار عقاري في بورصة دبي

المستقلة / – بدأ اليوم الأحد فترة الاكتتاب لصندوق “المال كابيتال ريت” التابع لشركة “دبي للإستثمار” في سوق دبي المالي.

ويعد هذا أول طرح عام لصندوق استثمار عقاري ببورصة دبي.

وتبدأ فترة الاكتتاب من اليوم وتستمر حتى 19 نوفمبر، على أن يتم الإدراج في سوق دبي المالي اعتباراً من شهر يناير.

تبلغ قيمة الطرح المستهدفة 500 مليون درهم إماراتي، وسيتم توظيف عوائد الطرح للاستحواذ على أصول عقارية وفي مجالي الصحة والتعليم، ويستهدف الصندوق الاستحواذ على عقارات داخل الدولة وخارجها .