اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بعدن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قُتل جندي يمني وأصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى العربات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت العبوة الناسفة مزروعة في موقع حاجز أمني مفاجئ بغرض التفتيش، قرب كلية التربية في مديرية خور مكسر، شرق العاصمة المؤقتة عدن، وانفجرت في إحدى العربات الأمنية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين“.

وهرعت الفرق الأمنية المختصة إلى موقع الانفجار.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن ”الفرق الأمنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة أخرى، لم تنفجر بعد في محيط الموقع المستهدف بالعبوة الأولى“

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