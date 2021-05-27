الوحدات يعود للتدريبات في غياب 11 لاعبا

المستقلة/- يستأنف فريق الوحدات تدريباته اعتبارا من بعد غد السبت، استعدادا لخوض الجولة السابعة لبطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وكان يفترض أن يستأنف الوحدات تدريباته أمس الأربعاء، لكن تم تعديل الموعد استنادا للتعديل الذي طرأ على مباريات مرحلة ذهاب بطولة الدوري.

وتم إيقاف بطولة دوري المحترفين في ظل إقامة منتخب الأردن لمعسكر في دبي يأتي استعدادا لاستكمال مشوار تصفيات المونديال.

وسيغيب عن تدريبات الوحدات 11 لاعبا منهم 7 مع منتخب الأردن، فيما التحق اللبناني سوني سعد بتدريبات منتخب بلاده، إلى جانب غياب طارق خطاب والسنغالي عبد العزيز نداي واللبناني أحمد زريق بسبب الإصابة، وذلك وفقا لما صرح به محمد جمال إداري الفريق للموقع الرسمي للنادي.

وسيخوض الوحدات خلال فترة توقف الدوري 3 مباريات ودية أمام البقعة ومعان وشباب العقبة وتقام أيام 1 و 10 و 17 يونيو/ حزيران المقبل.

ويخوض الوحدات مواجهته المقبلة في دوري المحترفين ضمن الجولة السابعة أمام شباب الأردن وتقام يوم 27 يونيو/ حزيران المقبل.

ويستقر الوحدات “حامل اللقب” في المركز الرابع ببطولة الدوري بـ “10” نقاط، حيث خاض “4” مباريات من أصل “6” ولديه لقائين مؤجلين أمام الرمثا والفيصلي.

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