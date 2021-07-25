الوحدات يطلب حكاما أجانب لمباراة الفيصلي

المستقلة/- خاطب نادي الوحدات الاتحاد الأردني لكرة القدم رسميا، لطلب حكام من الخارج، لإدارة مبارة الإياب التي تجمعه مع الفيصلي يوم 19 أغسطس/ أب المقبل، على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري المحترفين.

وكان الوحدات قد استقطب حكاما أجانب لمباراة الذهاب أمام الفيصلي والتي فاز بها بهدف وحيد حيث قادها البحريني محمد جعفر.

ويتصدر فريق الوحدات حاليا ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد “23 نقطة” متقدما بفارق الأهداف عن السلط.

ويختتم الوحدات مساء اليوم الأحد لقاءاته بمرحلة الذهاب حيث يلتقي فريق شباب العقبة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة وفي حال تعادله أو فوزه فإنه سينهي المرحلة منفردا بصدارة الترتيب.