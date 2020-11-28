الهند: انتاج 100 مليون جرعة شهريا من لقاح كوفيشيلد في 2021

المستقلة/-أعلنت شركة هندية عملاقة السبت أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارىء لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة الى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فعاليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي ل”معهد امصال الهند” (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في انتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح “كوفيشيلد” الذي طورته شركة “أسترازينكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وكانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت الى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 %، ثم قالت إن النسبة قفزت الى 90 % عند اعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

ولم تذكر “استرازينيكا” على الفور أن معدل الفعالية الأعلى انطبق فقط على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أقل، الا انها أصرت على أن هذه النتائج لن تؤثر على الموافقة التنظيمية.

وأشار بوناوالا الى ان المعهد ينتج حاليا ما بين 50 و60 مليون جرعة شهريا، وبعد يناير وفبراير سيتم رفع وتيرة الانتاج الى 100 مليون جرعة شهريا.