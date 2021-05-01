الهلال السعودي يقترب من ضم نجم بورتو

المستقلة/- يقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق.

وبحسب ما ورد في صحيفة “Maisfutebol” البرتغالية، فإن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب المالي موسى ماريجا، مهاجم بورتو البرتغالي.

وأضافت الصحيفة، أن نادي الهلال قدم عرضا مغريا قدره 5 ملايين يورو للظفر بخدمات موسى ماريجا هذا الصيف.
وتابعت أن نادي الهلال تقدم بعرض لضم موسى ماريجا لمدة 3 سنوات مقبلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن ماريجا يستعد للانتقال إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية الروتينية التي تسبق التوقيع الرسمي مع نادي الهلال.

 

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