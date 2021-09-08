الهجرة : عودة (400) نازح من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطق سكناهم

المستقلة/- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، عن عودة (400) نازح كدفعة جديدة، من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعيا الى مناطق سكناهم الاصلية .

وقالت جابرو في بيان لها، انه “تمت إعادة دفعة جديدة من اخر مخيم للنازحين في محافظة الانبار بنحو (80) اسرة وبواقع (400) نازح الى مناطقهم الاصلية (الفلوجة، عامرية الفلوجة، الكرمة، الرمادي، الخالدية، القائم، هيت، حديثة والصقلاوية) التابعة الى محافظة الانبار “.

وأضافت، أن “عودة النازحين جاءت بعد حل مشاكلهم ودعمهم بالمشاريع والبرامج الخدمية في مناطق العودة بالتعاون مع الحكومة المحلية بمحافظة الانبار ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) ، فضلا عن اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الامنية و تم ايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية بالتعاون مع وزارة النقل”.

واشارت جابرو الى، أن “الأيام المقبلة ستشهد عودة دفعات جديدة من الاسر النازحة من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناها الأصلية تمهيداً لاغلاقه وانهاء ملف النزوح في الأنبار، مؤكدة سعي الوزارة لإنهاء ملف النزوح بأسرع وقت ممكن بعد عودة جميع الاسر النازحة إلى مناطقها المحررة طوعياً مع حل كافة الاشكالات التي من شأنها أن تعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم”.