النيابة العامة المصرية تحيل متهمين بواقعة مرتبطة بقضية الفيرمونت للجنايات

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-08-01 17:33:00Z | | Ñ ÂÙa¹u

المستقلة/-أحمد عبدالله/أمرت «النيابة العامة» اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر إبريل الجاري بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

‏وكانت «النيابة العامة» قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.

وتتابع «النيابة العامة» مِن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات، وتؤكد «النيابة العامة» أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَهَا الحازم لأيَّةِ محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قناة السويس توجه رسالة للعالم بعد أسبوع من إعادة تشغيل المجرى الملاحى

رياضية

مكتشف محمد صلاح يكشف موقفه من الاستمرار مع ليفربول

اخر الاخبار

كلاكيت ثالث مرة .. إصدار حكم الإعدام بحق “سفاح الجيزة” في مصر

اخبار مصر

التعليم المصرية تكشف عن السبب فى إدخال الكتابة الهيروغليفية بالمناهج 

اخر الاخبار

المجلس الرئاسى الليبيى يعلن تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الليبية

اخر الاخبار

سلطنة عمان تمنع دخول البلاد على غير المواطنين وحاملي الإقامة

اخر الاخبار

رئيس تونس وأبو الغيط يبحثان تفعيل يبحثان تفعيل الجامعة العربية وآلياتها

اخر الاخبار

رئيس تونس وأبو الغيط يبحثان تفعيل يبحثان تفعيل الجامعة العربية وآلياتها

اخر الاخبار

وفاة الفنان المصري حازم الحمامصي

اخر الاخبار

الجيش الأردني قادرون على مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار المملكة

اخر الاخبار

أول رد من زوجة سعد الصغير الأولى بعد زواجه عليها

اخر الاخبار

دبي.. بائع يشعل النار فى محل أقمشة لتخلف صاحبه عن دفع راتبه المتراكم

اخر الاخبار

مصر تحذر مواطنيها المتواجدين في السعودية لهذا السبب

اخر الاخبار

القوات المصرية والسودانية تنهي تدريبا لسلاح الجو.. فيديو

رياضية

تعرف على قائمة منتخب العراق للتصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

أول تعليق من رئيس البرلمان العربي على زيارة الكاظمى للسعودية والإمارات 

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية عن عمر ناهز الـ91