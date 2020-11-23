النفط يرتفع فوق 46 دولار..والذهب يخسر 2٪ من قيمته

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المستقلة/-أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة اليوم الاثنين فوق حاجز 46 دولار وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة أشهر، بينما تراجع سعر الذهب بنحو 35 دولارا.

وصعدت عقود الخام القياسي “برنت” تسليم كانون الثاني /يناير بنحو 2.4% أو 1.10 دولار مسجلاً 46.06 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.5% ما يوازي 64 سنتًا ليصل إلى 43.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.

وعلى صعيد الذهب،تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.8% ما يعادل 34.60 دولار ليسجل 1837.80 دولار للأوقية، وهي أكبر وتيرة هبوط يومي من نحو أسبوعين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بأكثر من 0.1% ليصل إلى 92.517 نقطة.

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