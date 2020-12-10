النزاهةالنيابية تبحث إمكانية ربط المنافذ وتوحيد الرسوم الجمركية

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المستقلة / – بحثت هيأة النزاهةالنيابية، إمكانية ربط المنافذ وتوحيد الرسوم الجمركية.

وذكر بيان للهيأة تلقت المستقلة اليوم الخميس،أن”لجنة النزاهة استضافت كلاً من مدير عام هيأة الجمارك ومدير عام هيأة الضرائب لمناقشة آلية استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة من مبيعات مزاد العملة”.

وأضاف أنه”تم خلال الاستضافة بحث الدعم التشريعي لتعديل قانون ضريبة الدخل فضلاً عن الربط ببن المنافذ وتوحيد الرسوم الجمركية لتعظيم الإيرادات”مبيناً أنه” تم التطرق إلى موضوع إلغاء الإعفاءات الجمركية والفواتير المزورة والأمانات والضريبة”.

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