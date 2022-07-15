الموجة الخامسة تقرع الطبول .. هل يجب أن نقلق من سلالة أوميكرون الجديدة؟

المستقلة /- تسبب نوعان من المتغيرات الفرعية سريعة الانتشار من أوميكرون في حدوث طفرات جديدة في فيروس كوفيد حول العالم.

تم تحديد BA.4 و BA.5 لأول مرة في جنوب إفريقيا وقد يصبحان قريبًا السلالات المهيمنة في أوروبا والولايات المتحدة ، كما يقول خبراء الصحة.

ما هي BA.4 و BA.5 بالضبط؟

منذ ظهوره لأول مرة ، كان Covid يتحول أو يتغير شكله، تسمى الإصدارات الجينية الجديدة التي تستمر في الظهور المتغيرات.

كان هناك بالفعل عدد قليل من المتغيرات الرئيسية ، مثل ألفا ودلتا ، التي تسببت في موجات هائلة من العدوى.

أحدث الخبراء المعنيين – BA.4 و BA.5 – مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بمتغير أوميكرون .

هل سيكونون ضارين؟

الخبراء غير متأكدين من مدى الضربات التي ستتعرض لها الدول.

BA.4 و BA.5 لا يُعتقد أن أوميكرون أكثر فتكًا من الأنواع الأخرى من Covid.

كما اكتسب الكثير من الناس بعض المناعة من العدوى السابقة والتطعيم ، مما يساعد على جعل المرض أقل خطورة بشكل عام.

لكن يبدو أن المتغيرات الفرعية الجديدة تنتشر بسهولة أكبر.

هذا جزئيًا بسبب احتمال تضاؤل ​​المناعة ، ولكن أيضًا بسبب الطفرات التي خضع لها الفيروس.

يبدو أن BA.4 و BA.5 قادران على إصابة الأشخاص حتى لو كان لديهم مؤخرًا أنواع أخرى من أوميكرون.

يمكن أن تؤدي موجة من الإصابات الجديدة إلى المزيد من حالات دخول المستشفى وبعض الوفيات

 

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