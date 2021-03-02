الموت يفجع إليسا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا ، عن وفاة عمتها اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة:”اليوم كمان توفت عمتي جاندارك و حمدالله مش كورونا ، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا”.

كما حرصت إليسا على تقديم واجب العزاء لمواطنها الفنان زين العمر في وفاة والده يوسف فريد الحدشيتي، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بفيروس كورونا، وكتبت إليسا فى تغريدة لها قائلة:”الله يرحمو ويصبركن عالخسارة ويكون عزاكن من الله. إيام حزينة وصعبة وخسارة البي ولا أبشع”.

وفى السياق آخر حققت اغنية ” نفسي أقوله” للفنانة اللبنانية إليسا من 100 مليون استماع بعد مرور أكثر من عامين على طرحها من ألبوم إلى كل اللي بيحبوني.

وتعد هذه الأغنية الثالثة لـ اليسا التي تدخل قائمة اغنيات الـ 100 مليون بعد أغنية حالة حب من البوم حالة حب الذي طرح في 2014، و ” مكتوبة ليك” من البوم سهرنا يا ليل اإنتاج 2016.

وانطلق “بودكاست إليسا” يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء. تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.