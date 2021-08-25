الموارد المائية : نعمل على وضع حلول عملية لمعالجة مشكلة شح المياه

المستقلة /- تعمل وزارة الموارد المائية على وضع حلول عملية لمعالجة مشكلة شح المياه في محافظات ديالى والمثنى ونينوى، في ظل ازمة الجفاف التي تعاني منها البلاد والمنطقة وتراجع الاطلاقات المائية من دول المنبع.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهذا الشأن. وقال مدير عام شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود التابعة للوزارة مصطفى عبد الحسن في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الشركة وبتوجيه من رئيس الوزراء، انجزت خلال المدة الماضية، اهم مشاريع معالجة الشح المائي ضمن محافظة ديالى والتي تعد المتضرر الاكبر من ذلك، وخلال مدة قياسية لم تتجاوز 30 يوما”.

واضاف ان “المشروع تضمن تعزيز محطات اسالة بعقوبة المركزية بالماء الخام، من خلال نقل المياه بالانابيب من محطة الضخ على مشروع الخالص، وسحبها من نهر دجلة الى محطات الاسالة”.

وفي المثنى، كشف عن انشاء محطة عملاقة للضخ لتعزيز قضاء الرميثة ضمن القطاع الثالث والذي يعاني من شح المياه، ما اسهم بايصال المياه الى قضاءي الرميثة والوركاء”.

واوضح أن “المشاريع المنجزة بهذا السياق تضمنت ايضا انجاز اهم مشروع بمحافظة نينوى متمثلا بالخط الناقل للمياه بطول 17 كيلومتر، وبكلفة ثلاثةمليارات و400 مليون دينار، ويبدأ من محطة ابو ماريا الى ناحية المحلبية بقضاء تلعفر بعد معاناة سكانها من شح مزمن للمياه”.

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