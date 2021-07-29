الملكة رانيا تحفز الأردنيين على تلقي لقاح كورونا “فيديو”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجهت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة للمواطنين تشجعهم فيها على تلقي لقاح كورونا، في ظل ارتفاع حصيلة الإصابات.

وجاء ذلك خلال لقاء الملكة رانيا عددا من ممثلي المجتمعات المحلية وأصحاب المشروعات المدرة للدخل والمسؤولين المحليين في مدينة الشوبك الجنوبية.

وحثت الملكة رانيا أفراد المجتمع على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع حالات الإصابة في المملكة.

وقالت الملكة رانيا: “بدنا نشجعكم عشان التطعيم يعني بتعرفوا احنا سيدنا وأنا والأولاد وكلنا اطعمنا من أولها لأنه الشي الوحيد الي بنعرف إنه ممكن يحمينا”.

وتابعت: “واحنا شايفين أنه هلا عم بطلع يعني نوع جديد من الكورونا اللي عم بنتشر بسرعة جدا بس بنفس الوقت شوف بالإعلام كيف الناس بتشككو بطلع قصص مش مظبوضة بتخوف الناس من التطعيم وللأسف هذا اللي ممكن يضر بلدنا.. احنا بدنا نرجع زي ما كنا قبل، بدنا اقتصادنا يمشي وبدنا نشوف بعض ونزور بعض، فالحل الوحيد اللي موجود عندنا اللي بنعرف عنه هو التطعيم”.

يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت أن مليونين و173912 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

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