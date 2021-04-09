المغرب..التحقيق مع مسؤول دعا للتحريض على مخالفة قرارات السلطات في رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة شمال شرق المغرب، بالتحقيق مع مسؤول محلي اتهم بالتحريض على مخالفة قرارات السلطات بشأن حظر التجول في شهر رمضان.

ونشر رئيس بلدية لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، المكي الحنودي، تدوينة عبر حسابه في “فيسبوك”، يسمح فيها لسكان المنطقة التابعة لاختصاصه بالتجول بعد الإفطار في رمضان عكس ما فرضته السلطات، متوعدا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الحكومة.

واعتبرت النيابة العامة في بلاغ رسمي نشرته الخميس أن “الفعل المذكور يجرمه القانون ويتمثل في تحريض للغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية”.

وقررت النيابة فتح تحقيق في الموضوع سيتم على ضوء نتائجه اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكتب المكي الحنودي في تدوينته: “سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات، بصفتي رئيسا لجماعة (بلدية) لوطا وضابطا للشرطة الإدارية، وحسب الأنظمة الجاري العمل بها، أرخص لكم بالتجول في تراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الإفطار إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

وأضاف: “بيننا وبين الحكومة، المحكمة الإدارية المختصة”.

وأصدرت الحكومة المغربية بلاغا رسميا يوم الأربعاء، أعلنت فيه حظر التجول من الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

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