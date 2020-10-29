المصابون بفيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين د

المستقلة … أجريت دراسة على 200 شخص في اسبانيا ممن دخلوا المستشفى، حيث وجد ان 80% منهم يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين د بعد اصابتهم بفيروس كورونا.

حيث ذكرت ذات الدراسة أن غالبية المرضى الذين يعالجون من فيروس كورونا في مستشفى بمدينة سانتاندير الشمالية، يعانون من نقص فيتامين (د) وهو ما بدأ بالظهور عليهم بعد تعافيهم من الفيروس.

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وقال الباحثون في جامعة كانتابريا، أن 82% فقط من 216 مريضا لديهم مستويات غير كافية – مقارنة بنحو 47% من الأشخاص في المجموعة الضابطة الذين لم يكن لديهم الفيروس.

يذكر ان اعطاء فيتامين (د) لمرضى فيروس كورونا، الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم، قد تكون له آثار مفيدة في كل من الجهاز العضلي الهيكلي والجهاز المناعي.

ولكن خبراء آخرين حذروا سابقا من أن هناك حاجة لمزيد من البحث قبل وصف الفيتامين لدرء الحالات الخطيرة.