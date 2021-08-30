المشتركة : استمرار العمليات العسكرية في الطارمية لتأمين الأمن والاستقرار في القضاء

المستقلة /- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، استمرار العمليات العسكرية في قضاء الطارمية لتأمين استقرارها.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “العمليات العسكرية في قضاء الطارمية مستمرة لتأمين الأمن والاستقرار في القضاء”، مبيناً أن “العمليات حققت الكثير من النتائج منها تدمير العديد من المضافات والقبض على الإرهابيين، فضلاً عن تأمين منطقة الزهور التي كانت تعد منطقة خطرة والتي تقع شمال القضاء”.

وأضاف أنه “تم تكثيف الجهد الهندسي في تلك المنطقة، وردم المنازل، ورفع القصب والبردي الذي كان يعيق حركة القوات الأمنية كما تم تعديل الطرقات”، مشيراً إلى أن “العمليات الأمنية ستمتد لتشمل مناطق أخرى مشابهة لظروف الطارمية”.

وأوضح الخفاجي أن “القوات الأمنية تتبع إسلوباً وتكتيكاً يتلاءم مع حجم التهديدات التي بدأت عصابات داعش الإرهابية باستخدامها ضد القوات الأمنية”.