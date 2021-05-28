المحمدي يعلن مغادرة أستون فيلا

المستقلة/- أعلن المصري أحمد المحمدي، اليوم الجمعة، رحيله عن ناديه أستون فيلا الإنجليزي، بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

وقال المحمدي عبر تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على “تويتر”: “أود أن أنتهز الفرصة لأشكر كل أعضاء نادي أستون فيلا”.

وأضاف: “كان لي الشرف أن ألعب بقميص هذا الفريق، قضيت 4 أعوام عظيمة واستمتعت بكل اللحظات هنا”.

وتابع أحمد المحمدي: “سأرحل ولكن سأبقى منتميا لهذا الكيان الكبير.. الفريق رائع وأثق أن الملاك لديهم الرؤية للتطور”.

ووجه المحمدي الشكر للجهاز الفني والجماهير التي افتقدها في الموسم الحالي، كما يتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل وحضور المباريات.

وأكد اللاعب المصري أنه قد يعود لأستون فيلا يوما ما، ولكن كمدرب وليس لاعب مودعا الفريق.

ولعب المحمدي صاحب الـ33 عاما، في عدة أندية إنجليزية على رأسها سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا منذ عام 2010.