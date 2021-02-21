 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شدد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد على ضرورة توفير لقاح كورونا، لتطعيم الليبيين.

وبحسب بيان صدر اليوم فإن تأكيد المنفي جاء خلال اجتماعه باللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة الوباء اليوم الأحد في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد البيان فقد ناقش المنفي مع أعضاء اللجنة آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلها للتصدي للوباء والحد من انتشاره.

وقد اطمأن المنفي من اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة وباء كورونا، استعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاجتماع على دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن بيانا صدر اليوم عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المنتخبة عبد الحميد الدبيبة أكد أن السلطة الجديدة في البلاد قد عقدت أول اجتماع لها اليوم الأحد.

وبحسب البيان الذي نشره موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية” فقد اجتمع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إضافة إلى عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.

الاجتماع حضره نائبا المنفي، عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ويعد هذا الاجتماع أول اجتماع لهم بعد انتخابهم في جنيف من ملتقى الحوار السياسي الليبي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت، الجمعة  فبراير/ شباط الجاري، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، فيما يترأس عبد الحميد دبيبة، الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.

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