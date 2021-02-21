المالية النيابية توضح أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين

المستقلة /- أوضحت اللجنة المالية، اليوم الاحد، أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين، محددة الجهة المسؤولة عن التأخير.

وقال عضو اللجنة المالية، ناجي رديس ، إن “اشعار صرف رواتب الموظفين تأخر نتيجة للإوضاع العامة التي يمر بها البلد من كورونا وحظر التجوال الشامل”،

مبينا ان “الرواتب لن تتأخر هذا الشهر او الاشهر القادمة وهي مؤمنة بالكامل”.

ونوه الى، ان “المالية تعتمد على نظام ١/١٢ لصرف الرواتب، والتأخير الذي يرافق صرف الرواتب كل شهر تتحمله دائرة المحاسبة في وزارة المالية لإعتمادها على آليات قديمة في التعاملات المصرفية، رغم حادثة الانظمة المالية المتبعة في العالم والبنك المركزي العراقي على وجه الخصوص”.

واضاف، انه “يرجح اجراء تغيرات كبيرة في دائرة المحاسبة بالوزارة، لكونها لاتزال حتى الان تصر على استخدام الطرق القديمة بدلاً من الحديثة في ارسال اشعارات صرف الرواتب للموظفين”.

 

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