المالكي يطلق سراح خبير اقتصادي اعتقله الكاظمي

المستقلة /- افرجت السلطات الحكومية، عن الخبير الاقتصادي ناصر الكناني بعد اعتقاله بتهمة التشهير ضد الكاظمي.

واعتقلت قوة كبيرة مؤلفة من قرابة 15 عجلة الكناني من منزله أول أمس الثلاثاء في بغداد بأمر من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على خلفية لقاء متلفز تحدث به عن مصاريف رئاسة الوزراء وانها “مبالغ” فيها.

ونقلت القوة الكناني قبل يومين في منزله بمنطقة شارع فلسطين ببغداد على خلفية اللقاء المتلفز الذي احدث صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأودعت القوة الكناني في الحبس في أحد مراكز الشرطة بتهمة التشهير بدعوى قدمها الكاظمي، وتوسط الامين العام لحزب الدعوة، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتدخل شخصيا ليتم الافراج عن الخبير الاقتصادي أمس الاربعاء.