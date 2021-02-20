الكويت تكشف حقيقة إصدار قرار يمنع دخول المواطنين إلي البلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال مصدر أمني كويتي، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار بمنع دخول المواطنين إلى الكويت، مبينا أن الوزارة حددت الشروط التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية واعتمدها مجلس الوزراء.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قال المصدر، إن ”وزارة الداخلية لن تسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي، حتى لو كان يحمل تذكرة سفر، مشددا على أن التعليمات تقضي بالسماح بدخول جميع المسافرين عبر المنفذ البري والبقاء في صالة الانتظار حتى الانتهاء من الحجز الفندقي“.

وأضاف المصدر أن ”القرارات الحكومية واضحة في شأن تطبيق الحجر المؤسسي على جميع المسافرين القادمين، بالتالي فإن الراغبين بالدخول عبر المطار لن يمكنهم صعود الطائرات من وجهة المغادرة ما لم يستكملوا المتطلبات والاشتراطات والتسجيل في منصة (كويت مسافر)، أهمها وجود حجز فندقي مؤكد، أما القادمين عبر المنافذ البرية من المواطنين فسيبقون في صالة الانتظار إلى حين قيامهم بالحجز الفندقي المطلوب للحجر المؤسسي“.

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