الكويت تعلن رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا (دلتا)، بعد التأكد من إصابة بعض الحالات بالفيروس المتحور، الذي تم رصده في أكثر من 62 دولة حول العالم حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، قد تم التأكد من وجود حالات مصابة بهذا الفيروس عقب ظهور نتائج التخطيط الجيني، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت.

وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على ضرورة الأخذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس وتكثيف المداومة عليها وأبرزها الحرص على التطعيم والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والالتزام بالكمامات والمعقمات.

وحول الإجراءات المتخذة بشأن حركة الطيران عقب رصد المتحور الهندي، كشف مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ المحلية، ”أن حركة الطائرات المغادرة والقادمة تسير بصورة طبيعية، ولم تبلغ سلطات الطيران المدني بأي إجراءات جديدة بعد اكتشاف إصابة حالات بالمتحور الهندي“.

وأضاف المصدر أن الدول التي اكتشفت حالات المتحور الهندي فيها تم إيقاف الرحلات معها، ولم يُبلغوا حتى الآن بأي قرار بشأن إجراءات جديدة متعلقة بحركة الطيران.

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في البلد الخليجي محدود السكان نحو 330 ألفا، توفي منهم حتى اليوم أكثر من 1800 شخص، في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات إجراءات احترازية مشددة يتم إعادة تقييمها بين الحين والآخر لمواجهة الفيروس التاجي.