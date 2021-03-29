الكويت تخصص ملياري دولار لمكافأة لهذه الفئة من العاملين

المستقلة/-أحمد عبدالله/وافقت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بتغطية المكافآت للعاملين في القطاع الصحي والمنخرطين في مكافحة انتشار الوباء.

وبحسب مركز التواصل الحكومي، فإن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار ( ملياري دولار تقريبا) لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المركز في إيضاحه المقتضب عبر “تويتر”، أن مشروع القانون سيتم رفعه إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة لاعتماده بشكل نهائي.

على جانب آخر، أعرب أمير البلاد عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدا الثلاثاء، تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم، وفقا لما يقتضيه الدستور.

كما أعرب عن أمله في إعطاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دوره ومسؤولياته، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وشدد أمير الكويت على الحاجة الماسة إلى التعاون البنّاء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعيا إلى احترام القضاء، ولا سيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور، وخاصة المادة 50 منه المتعلقة بالفصل بين السلطات.

وأكد على التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها، معربا عن ثقته “بأبنائه النواب”، وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي ليتسنى توجيه الجهود والطاقات كافة لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنون من نمو وتقدم وازدهار.

 

 

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