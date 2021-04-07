الكويت… اجراء مباحثات بين الدبيبة ونواف الصباح في قصر البيان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ عقدت مباحثات ثنائية، اليوم الأربعاء، بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وأمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، في قصر “البيان”.

ذكر الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن المباحثات جرت بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الصباح، واستهدفت بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، محمد حمودة فجر الأربعاء، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيجري جولة في عدد من دول الخليج تبدأ الكويت.

وأكد حمودة، على أن “أولى الدول الخليجية التي سيقوم رئيس الحكومة بزيارتها ضمن جولة للخليج العربي هي دولة الكويت”.

ووصل الدبيبة إلى دولة الكويت الليلة الماضية، في أول زيارة رسمية يجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة.

وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس الحكومة، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، وعدد من المسؤولين وقادة الجيش والشرطة، وعميد السلك الدبلوماسي لدى دولة الكويت سفير السنغال، بالإضافة إلى سفيري البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين الدول الخليجية كافة، على أساس الاحترام المتبادل.

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