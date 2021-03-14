الكويتي طلال سام يوجه رسالة لمتابعيه بعد الإفراج عنه

المستقلة/- منى شعلان/ أعرب الفنان الكويتي طلال محمود السمدان، المعروف بـ“ طلال سام “، عن سعادته بالإفراج عنه بعد يومين من ضبطه، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار.

حيث نشر طلال سام، صورا له برفقة عائلته بعد إخلاء سبيله، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق قائلاً:” الحمد لله.. انا بخير وهالشي ما زادني الا قوة واصرار.. للي اعرفهم شخصيا واللي ما اعرفهم شكرا لكم على وقفتكم معاي ما راح انساها.

وتابع :”اكتب هالكلام ودموع الفرح بعيوني .. وكمية كبيرة مكلميني فسامحوني اذا ما قدرت ارد، انا الحين بين اهلي وناسي وان شاء الله مافي الا الخير“.

وألقى القبض على الفنان طلال سام، بسبب تحريضه للأطفال على الانتحار من خلال بث مباشر له عبر حسابه بموقع إنستغرام.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية خلال بيان لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: “ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر من حسابه الشخصي إنستجرام محرضًا الأطفال على الانتحار”.

وأضافت: “تؤكد الإدارة أنه بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعائه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وتابعت: “وتهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها على هاتف الطوارئ 112، لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها ومراقبة محتوى ما يشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حفاظًا على سلامتهم”.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للفنان طلال سام، ألقى خلال هاتفه الجوال من الطابق الثاني بعد أن وجه حديثه للأطفال قائلًا “جاهزين يا أطفال”، الأمر الذي جعل البعض يفسر حديثه على أنه تحريض للأطفال على الانتحار.

وطلال سام، واحد من المشاهير الكويتيين، ويعرّف عن نفسه بأنه ”مدون ومغنٍ وكاتب أغانٍ وممثل“، عُرف بنشره للمقاطع الكوميدية عبر حساباته الإلكترونية.

شارك طلال سام في 4 أعمال مسرحية مع المخرج محمد الحملي ومنهم مسرحية “سوبر آر” ويعتبر من أشهر نجوم التواصل الاجتماعي بالكويت، ويحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه على ”إنستغرام“، إضافة إلى 222 ألف متابع عبر ”تويتر“.