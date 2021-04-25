الكشف عن مخطط ميسي للرحيل عن برشلونة

المستقلة/- كشفت صحيفة “ذا صن”الإنجليزية، عن خطة قائد برشلونة ليونيل ميسي، للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليونيل ميسي يمتلك عقدا مع البلوجرانا، من المقرر أن ينتهي في يونيو 2021 المقبل، ولم يوضح موقفه حتى الآن من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وبحسب ما ورد في “ذا صن”، فإن ليونيل ميسي أنفق للتو 5 مليون جنيه استرليني لشراء شقة فاخرة في ميامي في أمريكا.

وأوضحت، أن ميسي صاحب الـ 33 عاما، قام بشراء الطابق التاسع بالكامل من شقة فاخرة في فلوريدا تشبه العيش في الجنة وتضم جميع المرافق اللازمة.

وأضافت، أن مكان الإقامة الجديد لعائلة ليونيل ميسي، سيكون على على شاطئ Sunny Isles مع إطلالات جميلة على المحيط، كما تحتوي الشقة على أربعة غرف نوم وأربعة حمامات وإطلالة بزاوية 360 درجة.

وتابعت، أن شراء ليونيل ميسي لهذا المنزل قد يثير التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي لتحقيق حلم اللعب في الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.