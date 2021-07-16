الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا الجديدة

المستقلة/- كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تصميم الكرة التي ستلعب بها منافسات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” صورة لتصميم كرة دوري الأبطال، التي تأتي على شكل نجوم متداخلة بعدة ألوان (الأحمر – الأسود – الأصفر).

يذكر أن قرعة دوري المجموعات ستقام يوم 26 أغسطس/آب، بينما تقام الجولة الأولى يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول.

ويختتم دور المجموعات يوم 8 ديسمبر/كانون أول، بينما تقام قرعة ثمن نهائي البطولة يوم 13 من نفس الشهر.

يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستلعب يوم 28 مايو/آيار 2022، على ملعب سانت بطرسبرج.