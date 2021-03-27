الكشف عن جدول مرحلة الذهاب في الدوري الأردني

الكشف عن جدول مرحلة الذهاب في الدوري الأردني

المستقلة/- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن جدول مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين 2021، والتي تنطلق يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل، متضمنا توقيت اللقاءات والملاعب.

ويراعي الجدول إقامة المباريات خلال شهر رمضان المبارك، وتوزيع لقاءات كل جولة على مدار الأسبوع، لضمان بث أكبر عدد ممكن من المباريات.

وتم الأخذ بعين الاعتبار المشاركات الآسيوية للوحدات والفيصلي والسلط، إلى جانب التوقف الدولي نهاية مايو/آيار وحتى منتصف يونيو/حزيران، واستكمال المنتخب الوطني للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022.

يذكر أن مرحلة الذهاب تختتم في 18 يوليو/تموز المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك، فيما سيتم لاحقا تعديل فترة القيد والتحرير الثانية لموسم 2021.

وكان فريق الوحدات قد ظفر الموسم الماضي بلقب دوري المحترفين وحل الجزيرة وصيفا.