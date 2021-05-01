الكاظمي يوجَّه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في العاصمة الهندية نيودلهي

المستقلة /- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، بدء رحلات لإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الخطوط الجوية العراقية حسين جليل في تصريح تابعته المستقلة اليوم السبت، إنَّ “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجَّه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في العاصمة الهندية نيودلهي”.

وأضاف أنَّ “أسطول الناقل الوطني سيبدأ قريباً بنقل أكثر من ألف عراقي راغبين بالعودة إلى بغداد، وسيتم تطبيق الإجراءات الصحية المتمثلة بحجر الوافدين لمدة 14 يوماً في أماكن تخصصها وزارة الصحة مع أخذ مسحات PCR، وعزل الحالات المؤكدة مختبريا، مع أخذ مسحة أخرى بعد أسبوع للتأكد من المسحة السالبة الأولى وبعدها يتم حجرهم منزليا مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة”.

وأوضح جليل، أنَّ “قرار تعليق رحلات الخطوط الجوية جاء بناء على التعليمات والتوجيهات الصادرة بكتاب رسمي عن سلطة الطيران المدني العراقي التي طلبت إيقاف الرحلات من وإلى الهند حتى إشعار آخر”، مؤكداً أنَّ “أسطول الناقل الوطني بطواقمه مستعد وملتزم بجميع التعليمات الخاصة وقام بنقل أعداد كبيرة من العراقيين كانوا عالقين في البلدان خلال بداية أزمة كورونا”.