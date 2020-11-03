الكاظمي يوجه وزارة المالية لإيجاد حلول لصرف الرواتب بشكل عاجل

المستقلة … وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء وزارة المالية لايجاد الحلول وبشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين.

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء، في تغريدة نشرها على موقع تويتر، “في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين”.

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وأضاف ملا طلال، “بانتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين”.

هذا ويمر العراق بفترة اقتصادية صعبة و ظرف استثنائي جداً جعل الحكومة امام خيارات صعبة من أجل تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، مع وجود العديد من المقترحات بتقديم طلب اقتراض خارجي لسد العجز وهو ما حذر منه العديد من الخبراء الاقتصاديون بأنه سيهلك مستقبل الاجيال المقبلة.