الكاظمي يوجه بتشكيل فريق عمل من أجل “خليجي 25”

المستقلة/- وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل فريق عمل من أجل استضافة بطولة “خليجي 25”.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن الكاظمي وجه بتشكيل فريق عمل لتهيئة جميع مستلزمات استضافة العراق لخليجي 25.

وتقدم كلا من العراق وقطر لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة، وأكدت لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات “خليجي 25” لكرة القدم صعوبة إقامة البطولة في العراق لظروف أمنية.

وتم إلغاء زيارة اللجنة للعراق، والتي كانت مقررة في يناير/كانون الثاني الماضي لتفقد منشآت البصرة، على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة، قبل أن تعلن قطر رسميا تنازلها عن استضافة البطولة لصالح العراق.

وهناك مقترحان لإقامة البطولة، إما في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، أو بداية يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وسيتم التنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن إقامة البطولة العربية للمنتخبات في الدوحة خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بايرن ميونخ يعلن موقف ليفاندوفسكي من مواجهة باريس

رياضية

الكاظمي يوجه بتشكيل فريق عمل من أجل “خليجي 25”

اخبار العراق

افتتاح شارع المتحف في مدينة العمارة بممرين

اخر الاخبار

السودان يكشف خطورة الملء الثاني لسد النهضة على إنتاج الكهرباء

اخبار العراق

في اجتماع الخميس..هل تحرك” أوبك” أسعار النفط؟

ثقافة وفنون

فيديو.. بعد تلقيها جرعتي من اللقاح.. فاطمة الصفي تصاب بكورونا

اخر الاخبار

يلي  جينر ترتدي علمي لبنان والمغرب

اخر الاخبار

يلي  جينر ترتدي علمي لبنان والمغرب

اخر الاخبار

كيم كارداشيان أم نادين نسيب نجيم.. ياسمين صبري تثير حيرة جمهورها

رياضية

إبراهيم بايش: منتخب العراق يحتاج وديات جديدة

رياضية

تحديد ملعب مباراة الوحدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

اخر الاخبار

راغب علامة يشكر دولة الإمارات بعد تلقيه لقاح كورونا

اخبار مصر

سد النهضة..السيسى: محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب”..فيديو

رياضية

الاتحاد الآسيوي يرد على الاعتراض العراقي بخصوص مواعيد المباريات

اخبار العراق

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اخر الاخبار

اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتى… صور