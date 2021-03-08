الكاظمي يهنئ المرآة العراقية بمناسبة المرأة العالمي
المستقلة /- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المرآة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي .
وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها اليوم المستقلة اليوم الاثنين ، جاء فيها “بكل عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المراة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح”.
بكلّ عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المرأة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح، وتقف بصمود لتدافع عن قيم المجتمع.
كلّ عام والمرأة العراقية والمرأة في كلّ أنحاء العالم بخير.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 8, 2021
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