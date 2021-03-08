الكاظمي يهنئ المرآة العراقية بمناسبة المرأة العالمي

المستقلة /- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المرآة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي .

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها اليوم المستقلة اليوم الاثنين ، جاء فيها “بكل عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المراة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح”.