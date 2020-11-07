الكاظمي يهنأ بايدن و يدعوه الى تقوية الروابط بين العراق و اميركا

الكاظمي يهنأ بايدن و يدعوه الى تقوية الروابط بين العراق و اميركا

الكاظمي يهنأ بايدن و يدعوه الى تقوية الروابط بين العراق و اميركا

المستقلة … هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاحد، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن و نائبته كامالا هاريس بعد الفوز بسباق الانتخابات الامريكية 2020 امام منافسه دونالد ترامب.

و في بيان له قال الكاظمي ” اتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس”, و أضاف ” اتطلع الى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من اجل تجاوز التحديات ودعم السلم والامن, وتحقيق الاستقرار والازدهار”.

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يذكر ان الرئيس المنتخب جو بايدن حقق فوزاً ساحقاً امام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في سباق الانتخابات الامريكية ليكون الرئيس المقبل للبيت الابيض خلال الاربع سنوات المقبلة.