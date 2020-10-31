الكاظمي: شباب التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية

المستقلة … ‏قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت، أن شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل.

واضاف الكاظمي أن الشباب المتواجدون في ساحة التحرير اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، امام فتح ساحة التحرير اليوم لحركة السير وإعادة الحياة الطبيعية.

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وذكر الكاظمي أن الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام و إن العراق لن ينسى شبابه.