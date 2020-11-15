الكاظمي : الانتخابات المبكرة هي مطلب الشعب وثورة تشرين

المستقلة / سرى جياد/ ‏اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021.

وقال الكاظمي ‏: الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين ، ‏وأضاف ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا ، أصدرنا توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات.

ودعا‏ المواطنين لتحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات ،واصفا هذا السجل تحدي كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021. pic.twitter.com/6f7mLTnpNI — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين . pic.twitter.com/glN8w0cqzq — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : أصدرنا توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020