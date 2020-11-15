الكاظمي : الانتخابات المبكرة هي مطلب الشعب وثورة تشرين

المستقلة / سرى جياد/ ‏اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021.

وقال الكاظمي ‏: الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين ، ‏وأضاف ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا ، أصدرنا توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات.

ودعا‏ المواطنين لتحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات ،واصفا هذا السجل تحدي كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات.

 

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