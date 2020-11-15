الكاظمي : الانتخابات المبكرة هي مطلب الشعب وثورة تشرين
المستقلة / سرى جياد/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021.
وقال الكاظمي : الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين ، وأضاف ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا ، أصدرنا توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات.
ودعا المواطنين لتحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات ،واصفا هذا السجل تحدي كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021. pic.twitter.com/6f7mLTnpNI
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين . pic.twitter.com/glN8w0cqzq
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا .
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : أصدرنا توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : ندعو المواطنين لتحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات. pic.twitter.com/4WGTpuwLpI
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2020
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