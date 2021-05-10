المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة 83 مليون دينار عراقي، ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري وبيعه مقابل مبلغ مالي قدره ٨٣ مليون دينار عراقي في منطقة البياع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة /٢٩٨ من قانون العقوبات”.

وأضافت، “كما نفذت مفارز مديرية مكافحة الإجرام أوامر قبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية التك تك ضمن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ٢٤ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم تقديمهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل”.