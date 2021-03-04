القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية –في محافظة البصرة ألقت القبض على متهم وضبطت بحوزته (809) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية”.

وبينت المديرية أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

وعلى صعيد متصل، القت شرطة ديالى “القبض على (7) متهمين بتعاطي وترويج المخدرات بينهم ثلاث نساء وضبط بحوزتهم أدوات تعاطي وكميات وأنواع مختلفة من المواد المخدرة، وبينت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.