القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في منطقة الكرادة

المستقلة / – أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة ألقى القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 80 ألف دولار أمريكي من زوج شقيقتها أثناء تواجدها داخل داره في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد”.

وأضافت أن “مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع، ألقى القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 18 مليون دينار عراقي، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة 295 \ 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

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