القبض على سعوديَّين استدرجا الضحايا بسبب الإعلان عن وظائف

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنَين اثنين في العقد الرابع من العمر، لارتكابهما جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن نتائج المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددا من الجرائم، تمثلت باستخدامهما أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال، وذلك باستدراج الضحايا بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وبينت التحقيقات وجود حوالات مالية على حساب أحدهما، من أموال النصب والاحتيال، فيما اتخذت بحقهما الإجراءان القانونية اللازمة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

وتكشف السلطات السعودية بين الحين والآخر عن أشخاص يروجون ممنوعات، ويستخدمون مواقع التواصل بقصد الاحتيال، إذ أعلنت الشرطة السعودية الأحد الماضي القبض على مواطن أربعيني روّج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر، يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وقبلها بأيام، أوقفت السلطات المختصة مواطنا سعوديا ادعى امتلاكه علاجا لفيروس كورونا وروج له مقابل الحصول على مبالغ مادية.