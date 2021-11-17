القبض على رجل أعمال هارب من أحكام بـ1000 سنة سجن

المستقلة /- تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة القاهرة من القبض على رجل أعمال هارب من أحكام قضائية بـ1195 سنة سجن، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وأشارت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد مطلوب التنفيذ عليه فى 124 قضية “تزوير”، بإجمالي مدد حبس 1195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه.

واستهدفت قوات الأمن المتهم وتمكنت من ضبطه خلال تواجده بالفيلا المشار إليها، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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