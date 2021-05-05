القبض على احد المطلوبين بتجارة الاعضاء البشرية وسط بغداد

المستقلة /- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن القبض على احد المطلوبين بتجارة الاعضاء البشرية وسط بغداد.

وذكر بيان للخلية ان مفارز اللواء الخامس عشر في الفرقة الأولى شرطة اتحادية القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة 18 (تجارة الاعضاء البشرية) بعد توفر معلومات بتواجده ضمن قاطع المسؤولية في منطقة ” الكرادة” وبعد جمع المعلومات وتحديد الهدف ونصب كمين محكم تمت عملية إلقاء القبض وحسب المذكرة الصادرة من محكمة الاعظمية، تم تسليمه الى جهة الطلب أصولياً “.

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