المستقلة /- أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على “إرهابي” وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد واصلت تنفيذها للعمليات الاستباقية وواجبات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، في مناطق غرب وجنوبي بغداد”.

وأضافت أن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤ إرهاب في منطقة (الغزالية) والمطلوب الــى محكمة تحقيق شرق الانبار المختصة بقضايا الإرهاب”.

وادرف البيان، “كما تمكنت قطعاتنا في اللوائين (55، 23) فرقة المشاة السابعة عشر من ضبط كدس من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة معدة لاستهداف المواطنين الابرياء والبنى التحتية ضمن مناطق جنوب بغداد، احتوى على (4) عبــوات ناسفة محلية الصنع مختلفة الاحجام والاشكـــال وعلب بلاستك (جلكانات) (10 و20) لتر مملوءة بمواد شديدة الانفجار (C4 وكرات حديدية ) مع حشوة مدفعية واحدة واسلاك وقداحات تفجير وهي من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، تم رفعها بدون حادث”.