القاء القبض على متهم بالخطف، واخر بسرقة 20 مليون في بغداد

المستقلة /- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، عن القاء القبض على متهم بالخطف، واخر بسرقة 20 مليون في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الابعاء، أن “مفارز مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بعملية خطف في منطقة النهروان”.وبينت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق المادة ٤٢١ ق.ع”.

وأضافت أن “قوة من مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٠) مليون دينار عراقي مع موبايلات عددها (٢) من إحدى الدور السكنية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد”، مشيرة الى أنه “تم الاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٢ ق.ع”.

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